60-летнего актера из сериала «Твин Пикс» Алона Абутбула нашли мертвым на пляже

Актера Алона Абутбула нашли мертвым в Израиле. Его тело обнаружили на пляже 29 июля. Подробности сообщает The Times of Israel.

По информации источника, 60-летний актер мог потерять сознание на солнце после того, как вышел из воды. Очевидцы вызвали на место медиков, но они не смогли привести мужчину в чувства. Он скончался. Другие детали смерти пока не уточняются.

Отметим, что в мае этого года Алон отпраздновал юбилей. За свою карьеру актер успел сняться в ста различных проектах. Среди самых известных его работ «Твин Пикс», «Темный рыцарь: Возвращение легенды», «Рэмбо», «Смертельно опасные», «Один из нас», «Закон и порядок», «Морская полиция», «Падение Лондона», «Касл», «Менталист» и многие другие.

Последнюю роль Абутбул сыграл в сериале «Немец». Он вышел в 2025 году.

Ранее умер известный аргентинский режиссер Ариэль Баркилон. Ему было 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Также недавно скончался монтажер сериалов «Секретные материалы» и «24 часа» Крис Дж. Уиллингэм.