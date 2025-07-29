60-летнего актера из сериала «Твин Пикс» Алона Абутбула нашли мертвым на пляже
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Актера Алона Абутбула нашли мертвым в Израиле. Его тело обнаружили на пляже 29 июля. Подробности сообщает The Times of Israel.
По информации источника, 60-летний актер мог потерять сознание на солнце после того, как вышел из воды. Очевидцы вызвали на место медиков, но они не смогли привести мужчину в чувства. Он скончался. Другие детали смерти пока не уточняются.
Отметим, что в мае этого года Алон отпраздновал юбилей. За свою карьеру актер успел сняться в ста различных проектах. Среди самых известных его работ «Твин Пикс», «Темный рыцарь: Возвращение легенды», «Рэмбо», «Смертельно опасные», «Один из нас», «Закон и порядок», «Морская полиция», «Падение Лондона», «Касл», «Менталист» и многие другие.
Последнюю роль Абутбул сыграл в сериале «Немец». Он вышел в 2025 году.
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