Монтажер сериалов «Секретные материалы» и «24 часа» Крис Дж. Уиллингэм умер в возрасте 74 лет

Голливудский монтажер, известный по работе над некоторыми культовыми проектами, Крис Дж. Уиллингэм скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Deadline.

Стало известно, что он ушел из жизни в минувший понедельник, 28 июля, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Свою карьеру Уиллингэм начал в 1970-х годах, как помощник монтажера в киностудии Universal Studio. Через десять лет стал основным монтажером продюсера Стивена Дж. Каннела. С ним он работал над такими кинокартинами, как «Команда А», «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Джамп-стрит, 21».

Кроме того, в списке его работ культовый сериал «Секретные материалы». Уиллингэм монтировал некоторые эпизоды ТВ-шоу. Однако настоящую славу ему принес фильм «24 часа», за работу над которым он с 2002 по 2004 годы трижды получил премию «Эмми».

Ранее мы писали о том, что на 79-м году жизни скончался польский режиссер, сценарист и актер Ежи Штвертня. Советским зрителям он запомнился по роли в культовом шпионском четырехсерийном фильме «Щит и меч».