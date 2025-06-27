57-летнюю актрису из сериала «Твин Пикс» Ребекку Дель Рио нашли мертвой в доме

57-летнюю актрису из сериала «Твин Пикс» Ребекку Дель Рио нашли мертвой в ее доме. Об этом сообщает издание Variety.

23 июня 2025 года актрису из сериала «Твин Пикс» обнаружили мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы подтвердили ее кончину, но причину смерти не назвали. Известно, что две недели назад она выступила на благотворительном показе фильма «Малхолланд Драйв».

Племянник актрисы назвал ее смерть внезапной. Он вспомнил, как виделся с родственницей в День отца.

«Только что узнал, что моя тетя Бекки скончалась, а мы буквально недавно виделись с ней в День отца. Я так благодарен, что дети услышали ее пение, я тайно записал этот момент», — высказался родственник умершей.

В фильмографии актрисы есть такие проекты, как «Твин Пикс: Возвращение», «Кролики», «Сказки юга».

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