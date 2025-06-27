На 82-м году жизни после болезни скончался основатель и вокалист группы The Whispers Уолтер Скотт

В возрасте 81 года ушел из жизни основатель и солист группы The Whispers Уолтер Скотт. Артист скончался вчера, 26 июня. О его смерти сообщает портал классической и современной музыки Soul Tracks.

Как пишет издание, по словам других участников поп-коллектива, исполнитель хита «Keep On Loving Me» умер после непродолжительной болезни. Конкретный диагноз не разглашается. Ранее из-за недуга Скотту пришлось пропустить несколько выступлений.

Уолтер Скотт стал шестым умершим участником группы за все время ее существования.

Коллектив The Whispers был основан в 1963 году в Лос-Анджелесе и продолжает свою деятельность по сей день. Основные направления музыки — соул, диско и R&B. Первый полноформатный альбом под названием «Planets of Life» вышел в 1970-м году.

Всего дискография The Whispers насчитывает 23 номерные пластинки, пять из которых получили «золотые» и «платиновые» статусы.

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