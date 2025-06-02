19 июня в России состоится релиз ее хоррора The Red: продюсер Лиз Томкинс трагически погибла в 42 года

Австралийский кинопродюсер Лиз Томкинс ушла из жизни в 42 года. Она погибла в результате автомобильной аварии, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Журналисты опубликовали новость о смерти Томкинс, ссылаясь на совет директоров WIFT Australia. Женщина возглавляла это собрание. Подробности ее гибели не приводятся.

Лиз родилась в 1982 году в Квинсленде. Она окончила колледж штата, а потом начала работать на Briz 31, где продюсировала главные шоу канала. C 2009 года Лиз работала как независимый продюсер.

19 июня в России должен состояться официальный релиз ее хоррора The Red, который вышел в прошлом году. В нашей локализации кинопроект получил название «Хищник. Дожить до рассвета».

Ранее сообщалось о смерти 41-летнего актера из «Элементарно» и «Готэма» Девина Харджеса. Он страдал от онкологического заболевания.