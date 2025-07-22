54-летний актер Малкольм-Джамал Уорнер утонул во время отпуска. Об этом сообщает People.

Актер Малкольм-Джамал Уорнер погиб во время семейного отпуска в Коста-Рике. Он утонул когда купался. Причиной смерти стала асфиксия. Ему было 54 года.

Карьера Уорнера началась с роли Тео Хакстейбла в сериале «Шоу Косби». Совсем недавно Уорнер снялся в сериале «Особо тяжкие преступления», сыграв Чака Купера, в сериале «Форс-мажоры» и в сериале «Резидент».

Последними работами актера стали «9−1-1» и «Тревога: Отдел по поиску пропавших без вести». У Уорнера остались жена и дочь.

Ранее мы писали о том, что в Москве в возрасте 71 года умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.

Мы также рассказывали о смерти дирижера из Башкирии Рустэма Сулейманова - он скончался в 47 лет от оторвавшегося тромба.