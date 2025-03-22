51-летняя актриса из Парагвая Ана Иванова умерла от рака легких

В возрасте 51 года умерла парагвайская актриса Ана Иванова. Причиной смерти знаменитости стал рак легких, сообщает портал El Nuevo Diario со ссылкой на национальный институт респираторных заболеваний Парагвая INERAM.

Информацию о кончине знаменитости также подтвердили в национальном фонде культуры и искусств страны.

Ана Иванова начала свою кинокарьеру в 1999 году. Известность ей принесла драма «Наследницы» 2018 года, ставшая первым парагвайским фильмом, представленным на Берлинском кинофестивале. В создании картины участвовали несколько стран, включая Францию, Германию, Норвегию, Италию, Бразилию и Уругвай.

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