50-летний основатель группы Sacramentum Ниссе Карлен покончил с собой

50-летний основатель группы Sacramentum Ниссе Карлен совершил самоубийство. О смерти артиста сообщили его коллеги в соцсети.

25 августа ушел из жизни основатель и фронтмен рок-группы. Коллеги артиста утверждают, что он страдал от проблем с психическим здоровьем.

«В это непростое время мы просим уважать частную жизнь его семьи, друзей и коллег по группе, пока мы смиряемся с этой утратой. Спасибо тебе за все, Ниссе. Ты всегда будешь с нами», — написали члены группы в соцсети.

Коллектив был основан летом 1990 года и получил известность благодаря дебютному альбому Far Away from the Sun. Всего группа выпустила три студийных пластинки.

