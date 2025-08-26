Французский актер и режиссер Стефан Буке умер от рака за два месяца до 58-летия

Во Франции умер актер и режиссер Стефан Буке. Он не дожил два месяца до своего 58-летия.

По данным портала Les Inrocks, актер ушел из жизни в ночь на 24 августа. Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что Стефан Буке несколько лет боролся с раком легких.

Будущий актер родился в Париже в 1967 году. Он начал свою карьеру в кинематографе в 1990 году.

Проекты, над которыми работал Буке, неоднократно завоевывали призы на престижных международных кинофестивалях.

Он оставил после себя обширное наследие, охватывающее различные жанры — от танца до поэзии, включая театр, но прежде всего — кинематограф.

Ранее в возрасте 61 года умер гитарист и автор песен бразильской рок-группы Blitz Рожериу Меанда