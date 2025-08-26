Американский джазовый музыкант Джамшид Шарифи умер от рака в возрасте 65 лет

Умер американский актер и музыкант-мультиинструменталист Джамшид Шарифи. Ему было 65 лет.

Как пишет портал IMDb, официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что музыкант ушел из жизни 15 августа. Друзья Шарифи сообщили в соцсетях, что он продолжительное время боролся с раком.

Джамшид Шарифи окончил Массачусетский технологический университет. После получения диплома преподавал в Беркли.

В составе группы Ma Boma записал и выпустил четыре альбома. В 1983 году на студенческом джаз-фестивале был признан «выдающимся джазовым пианистом». В 2018 году получил премию «Тони».

В качестве актера в 2002 году Шарифи снялся в фильме «Роллербол». Кроме того, он написал музыку для ситкома «Ной знает все», фантастического фильма «Останавливающие время», триллера «Дорога ангела» и других проектов.

