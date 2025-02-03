45-летний актер из «Сармата» Арсен Петросян скончался в Москве. Об этом сообщает «Российская газета».

Актер и кинопродюсер Арсен Петросян умер в Москве в возрасте 45 лет. Сообщается, что смерть артиста была скоропостижной. Что именно случилось с Петросяном, неизвестно.

Арсен Петросян родился 25 сентября 1979 года в Нефтегорске. Он начал сниматься в кино в 2014 году. На счету актера несколько ролей в российских сериалах «Приговоренный», «Изгои» и «Сармат». Накануне перед смертью он снимался в сериале «Страх». Петросян также спродюсировал несколько сериалов.

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