В реанимации умер 79-летний музыкальный критик и продюсер Дмитрий Ухов. О смерти Дмитрия сообщил пианист Антон Батагов в соцсети.

10 августа ушел из жизни Дмитрий Ухов. Как сообщают знакомые умершего, он боролся с тяжелыми заболеваниями: последние 3,5 года он не мог передвигаться и плохо видел. Музыкальный критик умер в реанимации. Диагноз Ухова не раскрывается.

«Последние недели были очень тяжелыми. Его возили в больницу, возвращали назад, он отказывался от необходимой операции, а вопрос стоял о жизни. Мы постоянно направляли ситуацию, насколько это было возможно. Была подключена паллиативная помощь, институт эндокринологии, что-то еще. Последний раз его увезли в реанимацию. Но, видимо, было поздно», — сообщил джазовый обозреватель Михаил Митропольский.

Известно, что Дмитрия поддерживала супруга, которая была рядом до последних минут жизни.

Умерший начал публиковаться как музыкальный критик в середине 1960-х. В 1990-е он спродюсировал фестиваль «Альтернатива».

Дмитрий возглавлял Московскую ассоциацию джазовых журналистов и был одним из основателей премии «Джаз Ухо». Также он занимался преподавательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что актера Ивана Краско похоронят в Комарово рядом с сыном, умершим 19 лет назад. Подробности читайте в этой новости.