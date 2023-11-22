37-летний актер Максим Белецкий загадочно погиб в Индии

Российский актер Максим Белецкий отправился в путешествие по Индии и погиб при невыясненных обстоятельствах. Ему было 37 лет.

Родственники артиста приняли решение кремировать тело и захоронить прах в Индии. Причина смерти Белецкого не разглашается, однако 18 ноября РИА Новости сообщили об обнаружении тел 37-летнего мужчины и 21-летней девушки в одном из термальных источников в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с вещами погибших была обнаружена записка, предположительно, написанная девушкой. В ней она просила передать ее смартфон в российское консульство.

Максим Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени Палантая. Затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

С 2001 по 2021 год служил в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Он был задействован в спектаклях «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух» и многих других.

Кроме того, в репертуаре театра значатся две постановки Белецкого- «Звездочка» по пьесе Шмитько и «Цветик-семицветик» по сказке Катаева, сообщает сайт телеканала «Россия» в Марий Эл.

Ранее мы писали, что актер Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб в возрасте 27 лет. Вечером 21 ноября он ехал на репетицию спектакля и попал в серьезное ДПТ.