В Индии на термальных источниках нашли тела двух российских туристов и записку

Тела двух российских туристов обнаружили в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. По данным полиции штата Химачал-Прадеш, погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год.

Отмечается, что смерть россиян наступила в термальном бассейне в Тегри. Рядом с ними были найдены их мобильные телефоны и записка, написанная от имени девушки, в которой она попросила передать вещи в консульство РФ и далее родственникам.

В настоящее время местные правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причину смерти молодых людей. Не исключено, что они могли употребить запрещенные вещества.

Посольство России в Индии находится на связи с полицией и родственниками погибших. По предварительным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие, сообщает РИА Новости.

Ранее мы писали, что в Египте двое британских туристов скончались, отравившись химикатами от постельных клопов. Инцидент произошел в 2018 году, но причина смерти путешественников стала известна лишь сейчас.