27-летний актер Истринского театра Максим Шахров погиб по дороге на репетицию

Актер Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб в возрасте 27 лет. Вечером 21 ноября он ехал на репетицию спектакля и попал в серьезное ДПТ.

Подробности произошедшего не уточняются. О дате прощания и месте похорон сообщений не поступало.

Максим Шахров окончил Московский государственный институт культуры по специальности «артист драматического театра и кино». С 2020 года он служил в Истринском драмтеатре.

За три года актер сыграл 23 роли, включая Есенина, Маленького Мука и Панталоне в «Слуге двух господ».

В 2023 году Шахров дебютировал в фильме под названием «Закрытый уровень».

В Истринском театре выразили соболезнования семье погибшего, назвав его смерть огромной утратой, сообщает ТАСС.

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