Умерла сбитая во время заезда в ДНР велосипедистка Дарина Самойлович

Умерла лидер сборной велосипедистов ДНР Дарина Самойлович. Ее сбили во время заезда на Донецкой кольцевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным источника, врачам не удалось спасти спортсменку. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. 13 августа стало известно, что девушка скончалась.

Напомним, что авария произошла во время тренировочного заезда велосипедистов. Они двигались в колонне по дороге. В тот момент грузовик толкнул автомобиль рядом и его отбросило на спортсменов.

В результате пострадали семеро детей. Двоих пришлось экстренно госпитализировать. Среди них была Дарина, которая не выжила.

Mash сообщает, что водителя грузовика задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинске умер 92-летний скульптор Вардкес Авакян. Мужчина скончался в больнице. Причина смерти не уточняется.