33-летнюю певицу из Узбекистана Зебойи Жахон задушил отец ее троих сыновей. Об этом сообщает Milliy TV.

26 июля в Тайлакском районе погибла певица Зебойи Жахон, у которой были напряженные отношения с мужем. В день трагедии мужчина пришел в дом возлюбленной ради встречи с тремя сыновьями. Между супругами возник конфликт, во время которого он схватил артистку за шею и отпустил только тогда, когда она перестала дышать. Жахон скончалась на месте.

У умершей остались сыновья, младшему нет и года. Брат артистки требует, чтобы виновный был наказан по всей строгости закона.

«Примерно в 4 часа позвонила жена и сказала, что с сестрой что-то случилось. Позвонил маме — она сказала: «Срочно приезжай, ее убили». Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?»» - сказал брат певицы.

По информации источника, муж Жахон задержан по горячим следам. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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