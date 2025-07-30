Умерла теща Юрия Шатунова

Вдова певца Юрия Шатунова сообщила о смерти матери. Светлана поделилась скорбной новостью в соцсети.

Первым о смерти тещи Шатунова сообщил его фанклуб. Поклонники не стали называть причину кончины, но заявили о тяжелом состоянии вдовы: «Из Германии пришла скорбная новость — сегодня не стало мамы Светланы Шатуновой. Дай Бог Светочке нашей все это выдержать, потому как тяжело ей сейчас». Спустя время вдова Юрия вышла на связь и подтвердила новость.

В личном блоге Светланы появились снимки мамы в молодости и с певцом. По ее словам, Юрий всегда с теплом относился к теще, а та любила его как сына.

«Вот вы и встретились. Там, где нет боли и времени. Там, где души узнают друг друга без слов. Ты всегда любила Юру как сына. А он обожал тебя — звал «моя любимая теща» с той самой нежностью, которую невозможно сыграть. Он был готов променять любой отпуск на поездку к тебе. Говорил: «Туда не хочу — к теще хочу». И мы ехали всей семьей», — высказалась Светлана.

Вдова считает, что муж и мать встретились на небесах и теперь будут оберегать семью. По словам Светланы, ей не хватает родных людей рядом.

«Две добрые души с непростой судьбой и огромным сердцем. Теперь вы вместе. И я верю, что вы рядом. В ветре. В памяти. В моей тишине. Берегите нас оттуда. Я вас бесконечно люблю», — написала вдова Шатунова.

Ранее фанаты Юрия Шатунова пришли на могилу певца с белыми розами в годовщину смерти. Подробности читайте в этой новости.