32-летний Янис Тимма не был готов к смерти и хотел только припугнуть Анну Седокову

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма не был готов к смерти, а лишь хотел «припугнуть» бывшую жену, певицу Анну Седокову. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов.

«Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить»,— сказал он в беседе с «Абзацем».

По мнению Дворцова, если бы Тимма выжил, то 42-летняя Седокова обязательно простила бы его и согласилась на воссоединение с бывшим мужем.

При этом, как отмечает «7Дней.ru», с его мнением согласился тренер и директор баскетбольного клуба «Уралмаш» Василий Карасев. Он признался, что недавно виделся с Тиммой и обсуждал его дальнейшую карьеру в спорте.

«Он просился к нам в команду где-то несколько недель назад. Но у нас достаточно игроков, команда укомплектована, и мы ему отказали», — сказал Карасев, добавив, что Янис не был похож на человека, страдавшего от депрессии.

Кроме того, экс-агент баскетболиста Станислав Рыжов также заверил, что Тимма не пил алкоголь и не употреблял запрещенные препараты, так как фанатично относился к своему здоровью.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой на фоне переживаний из-за развода. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой.

Ранее Сергей Дворцов заявил, что умерший Янис Тимма часто изменял Анне Седоковой. Певица якобы даже нанимала детективов, которые следили за возлюбленным.