Экс-жена Яниса Тиммы Сана прокомментировала смерть спортсмена, бросившего ее ради Седоковой

Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы прокомментировала его смерть. Сана, которая была в отношениях с мужчиной девять лет и родила от него ребенка, сделала публикацию в соцсетях. Напомним, что именно ее Янис бросил ради Анны Седоковой, с которой тоже в итоге развелся.

Янис и Сана разорвали отношения в 2019 году. СМИ писали, что баскетболист познакомился с Седоковой и влюбился, оставив женщину с ребенком. У них остался шестилетний сын Кристиан, а Сана уже нашла новую любовь. Но она не смогла пройти мимо информации о смерти Тиммы. Женщина опубликовала в соцсетях фото мужчины с ребенком на руках и написала всего одну строчку.

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», – высказалась женщина.

Напомним, что расставание пары сопровождалось скандалом. Сначала Сана говорила, что именно Анна виновата в разладе, а после требовала алименты у Яниса через суд.

В ночь с 16 на 17 декабря баскетболист ушел из жизни. Его тело нашли в центре Москвы в многоэтажном доме. По информации источника, рядом с баскетболистом был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне».

СМИ писали, что мужчина тяжело переживал развод с экс-солисткой «ВИА-Гры».

Ранее певица Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти Тиммы. Она заявила, что «жила в аду».