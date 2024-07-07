31-летнего актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве. Об этом сообщают «Известия».

6 июля в Москве обнаружили тело актера Римиса Сидабраса. Уточняется, что артист скончался в квартире, которую он снимал на улице Покровке.

Источник сообщил, что на теле Римиса не нашли следов насильственной смерти. Актеру был 31 год.

Римис Сидабрас родился на Сахалине. В 2014 году он окончил Ярославский государственный театральный институт. За свою карьеру он снялся в семи фильмах и сериалах, среди которых «Екатерина. Взлет», «Напарницы» и «Тайны госпожи Кирсановой».

О дате прощания с артистом пока не сообщается.

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