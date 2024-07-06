Наставница Екатерины Андреевой: умерла диктор СССР Аза Лихитченко

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти легендарного диктора Советского Союза Азы Лихитченко на 87-м году жизни.

Он не раскрыл причину смерти телеведущей. Также нет сведений о том, когда состоятся прощание и похороны.

«Она была Диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР с 1968 до 1993 года, одной из главных ведущих программы «Время» (позже Катя Андреева, ее ученица, пришла ей на смену). Все начинающие работники ТВ того поколения смотрели на Азу Владимировну с восхищением и ставили в пример», - написал Малахов в своем Telegram-канале.

В 2023 году Азу Лихитченко экстренно госпитализировали в Москве после жалоб на плохое самочувствие. Диагноз телеведущей тогда также не раскрывался, однако поступали сведения о наличии у нее хронических заболеваний.

Аза Лихитченко вела информационную программу «Время» в период с 1968 по 1993 год, а также возглавляла дикторский отдел.

Ранее скончался чемпион Олимпиады-80 в Москве в конном спорте Николай Корольков. Ему было 77 лет. Что стало причиной его смерти, не сообщалось.