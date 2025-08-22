28-летний комик Малик Тейлор опубликовал новое видео и через день умер. О смерти сообщает зарубежное издание People.

21 августа в СМИ появилась новость о кончине юмориста. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Малик прославился благодаря юмористическим роликам, опубликованным в соцсетях. Он иронично разбирал события в поп-культуре и сериалы. На него подписаны сотни тысяч человек.

Свое последнее видео Малик опубликовал за день до смерти.

В июле он отметил 28-летие. В праздничном ролике блогер с юмором сообщил, что еле выжил, празднуя день рождения.

