51-летний экс-гитарист группы Mastodon Брент Хайндс погиб в ДТП. О смерти сообщает зарубежное издание The Guardian.

20 августа в Атланте погиб Брент Хайндс. Ехавшего на мотоцикле рокера сбил внедорожник BMW, не уступивший ему дорогу при повороте на перекрестке. Полицейские нашли музыканта без сознания на месте ДТП. Медики констатировали смерть.

На гибель Брента отреагировала группа Mastodon.

«Мы пребываем в состоянии безмерной печали и горя... Прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая. Мы убиты горем, потрясены и всё еще пытаемся смириться с утратой этой творческой силы, с которой мы разделили столько триумфов, достижений и создания музыки, тронувшей сердца стольких людей», — сказано в некрологе.

Умерший стал одним из основателей коллектива. Группа была номинирована на шесть премий «Грэмми» и получила одну в 2017 году — за лучшее метал-исполнение песни Sultan's Curse из альбома Emperor of Sand.

В марте 2025 года группа распалась.

Также музыкант снялся в пятом сезоне сериала «Игра престолов».

