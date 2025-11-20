26-летний ведущий программы «Вести-Зачет» Артем Кузнецов попал под поезд и умер. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательного центра «РЫСЬ».

В последний раз журналиста видели 9 ноября. Волонтеры более недели искали Кузнецова. Спустя время выяснилось, что он погиб в 26 лет, попав под поезд.

«Трагически погиб молодой нижегородский журналист телепрограммы «Вести-Зачет», блогер и просто позитивный человек — Артем Кузнецов. Ему было всего 26 лет. Жить бы и жить, но... Судьба распорядилась иначе. С Артемом мы общались на профессиональные темы, совместно работали над сюжетами для «Зачета»», — написал коллега Артема.

В личном блоге журналист публиковал рабочие достижения и видео своей программы для канала «Че!».

