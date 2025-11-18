«В той ситуации он ничего не смог сделать»: вдова Гришина раскрыла подробности его смерти

Вдова Александра Гришина рассказала, как погиб ее 47-летний муж. Слова Анастасии приводит «Мир фигурного катания».

Летом 2025 года ушел из жизни спортивный комментатор Александр Гришин. В день гибели он возвращался домой на электричке, но перепутал и вместо нужной станции вышел на «Битце». В час ночи Гришин позвонил супруге, рассказал об инциденте и предупредил, что задерживается.

«Мы отключились, чтобы посмотреть расписание... Саша оставался на том же перроне, куда приехал, никакие пути он не переходил… Через минуту я перезвонила, он ответил, что есть какая-то электричка. Видимо, расписание посмотрел. Я не успела сказать, чтобы он взял такси, как в телефоне возникло секундное замешательство, и я только услышала Сашин голос: «Да ладно…», и связь прервалась…», — сообщила Анастасия.

Как оказалось, у Гришина выпала связка ключей на рельсы, и он спрыгнул за ними с платформы, но подняться не успел — из-за поворота появилась электричка. Ни машинист, ни комментатор не среагировали вовремя.

«Ключи упали на рельсы, и Саша спрыгнул с платформы за ними. И когда поднимался обратно, локтями уже был на платформе, из-за поворота (станция дугообразная, а не прямая) появился поезд. Подняться на платформу Саша не успел… От поворота, откуда появилась электричка, до него по времени — 5-7 секунд. В тот день был страшный ливень, скользко, высокая платформа… Винить машиниста — нет даже мысли. В той ситуации он ничего не смог бы сделать», — пояснила Анастасия.

