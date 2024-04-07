Ведущая шоу «Большая игра» умерла в возрасте 81 года

Умерла популярная польская телеведущая Станислава Рыстер, которая вела более 30 лет шоу «Большая игра». Ей был 81 год.

Программа «Большая игра» — это первая лицензионная викторина на польском ТВ, премьера которой состоялась осенью 1962 года. Она стала адаптацией американской викторины «Вопрос на 64 000 долларов», основанной на радиоигре, пишет world-today-news.com.

Станислава Рыстер вела шоу с 1975 по 2006 год, вплоть до самого закрытия программы.

Шоувумен ушла из жизни 4 апреля.

Похороны Рыстер пройдут 10 апреля. О причинах ее смерти не уточняется.

Телеведущая родилась 2 мая во Львове. Она изучала право в Варшавском университете. На телевидение Рыстер пришла в 1966 году, как ведущая молодежных программ.

Ранее на 86-м году жизни ушел из жизни сценарист мелодрамы «Катенька» Вацлав Михальский. Причина смерти издателя пока неизвестна.