«22-летний «самый красивый» монах Шаолиня погиб в аварии в Китае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В китайской провинции Чжэцзян автомобиль такси попал в страшное ДТП — водитель врезался в грузовик. Удар был настолько сильным, что водитель скончался на месте. Пассажира, которым был монах Шаолиня Цю Фэн, госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу, где он позже скончался.

22-летнего Цю Фэн в соцсетях называли «самым красивым» монахом Шаолиня. Молодой человек активно выкладывал ролики в TikTok — на него были подписаны 1,8 млн человек. Цю Фэн был потомственным монахом в 34 поколении.

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