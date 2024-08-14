Скончалась мировая рекордсменка в эстафете Ирина Подъяловская

Ушла из жизни известная советская бегунья Ирина Подъяловская. Соответствующая информация появилась на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

64-летняя спортсменка скончалась 13 августа после продолжительной болезни. ВФЛА выразила соболезнования семье и друзьям, а также всей легкоатлетической общественности.

Ирина Подъяловская родилась в 1959-м, начала заниматься легкой атлетикой в 1973 году. Спустя 10 лет выиграла чемпионат СССР в беге на 800 метров. В том же году дебютировала в составе сборной страны на летней Универсиаде в Эдмонтоне, тогда ей удалось завоевать золото. В 1984 году в Москве Подъяловская установила мировой рекорд в эстафете 4 по 800 метров. Команда пробежала дистанцию за 7 минут 50,17 секунды. Этот рекорд не побит до сих пор. В 1984-м спортсменка победила в беге на 800 метров на Играх дружбы, продемонстрировав результат лучше победительницы Олимпийских игр Лос-Анджелеса Дойны Мелинте.

В последнее годы мировая рекордсменка работала тренером бегунов-любителей.

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