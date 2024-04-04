21-летняя украинская модель Краевская разбилась в Ferrari на скорости 320 км/ч

21-летняя украинская модель Анна Краевская разбилась в Италии. Она была пассажиркой автомобиля марки Ferrari, когда он на скорости 320 километров в час врезался в ограждение. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным источника, девушку подвозил 40-летний житель Швейцарии, диджей Хюсни Кестай. Водитель на определенном участке дороги решил сильно набрать скорость, но не справился с управлением. В итоге случилось ДТП. После того, как машина врезалась, она еще и загорелась.

Из-за огня тела умерших в аварии сильно пострадали. Опознать их удалось только после проведения экспертизы ДНК. К слову, у погибшего диджея остались двое детей в возрасте 11 и 14 лет, а также жена. Они живут в Косово. О личной жизни Анны данных почти нет. Известно, что она родилась в Одессе, но проживала в Швейцарии.

Ранее умер на 76-м году жизни советский актер Евгений Шершнев. Причиной кончины была названа сердечная недостаточность.

Также недавно не стало 33-летнего блогера Олега Гришаева. Он тоже умер из-за проблем с сердцем.