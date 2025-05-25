Из-за осложнений, связанных с болезнью Альцгеймера: умер художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли

Валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли ушел из жизни, передает Deadline. Он принимал участие в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса».

Дилли было 84 года. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Арт-директор скончался 20 мая.

С юного возраста Дилли работал декоратором на киностудии. В 23 года он принял участие в своем первом громком проекте — втором фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью».

Проекты, над которыми работал художник-постановщик, получили высшую награду в мире кинематографа — «Оскар». Так, «Звездных войны» были удостоены премии в категории «Лучшие декорации». Второй «Оскар» пришел к Дилли за фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериала «Дикий пляж» Тересит Рейес. Она скончалась после тяжелой операции.