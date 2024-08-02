19-летний хоккеист Иван Пыленок почувствовал себя плохо во Дворце спорта и умер

Умер 19-летний хоккеист, вратарь «Торпедо» Иван Пыленок. 2 августа спортсмен почувствовал себя плохо, будучи во Дворце спорта.

О смерти сообщила пресс-служба клуба из Усть-Каменогорска.

В некрологе не называется точная причина смерти. На помощь Ивану тут же пришли сотрудники дворца спорта. Затем спортсмену вызвали скорую, «организовали срочную госпитализацию».

«Несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице», - говорится в сообщении.

Клуб выразил слова соболезнования родным игрока. О нем вспоминают как «талантливом, амбициозном и ярком спортсмене». Клуб назвал уход Ивана из жизни невосполнимой утратой.

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