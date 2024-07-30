Поднялось давление в жару, упал и ударился головой: умер 33-летний актер Тимур Шивырёв

29 июля умер артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырёв. Ему было 33 года.

О смерти стало известно из сообщения Саратовского театра оперетты в Telegram.

Культурное учреждение выразило соболезнование родным и близким умершего. Каких-либо подробностей смерти не приводилось.

Детали ухода Шивирёва из жизни раскрыл директор театра Виталий Емельянов. По его словам, произошла трагическая случайность. В жару у артиста поднялось давление, Шивырёв упал и ударился головой. Позже он умер в больнице.

Об актере известно, что он приехал в Саратов из Барнаула. Окончил Алтайский музыкальный колледж. В театре проработал 6 лет.

«Мы на него рассчитывали и в новом сезоне. Будет тяжело без него…», - сказал Емельянов ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось о смерти 58-летнего актера Александра Марушева. Он известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей».