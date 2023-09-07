«Звонили значимые люди»: актриса Чулпан Хаматова тайно прилетела в РФ

Журналист Михаил Шахназаров рассказал о тайном возвращении Чулпан Хаматовой в РФ. Знаменитость поделился откровением в эфире шоу «Полный абзац».

После отъезда из России Чулпан обосновалась в Латвии. Там она проживает на съемной квартире и ведет активную творческую деятельность. Михаил убежден, что актриса не останется надолго в чужой стране и в скором времени прилетит в РФ. По словам журналиста, у Хаматовой в России «есть крыша, которая будет пытаться ее вернуть». Михаил считает: после возвращения в страну Чулпан будет ездить по госпиталям и вымаливать прощение у россиян.

Кроме того, журналист убежден, что артистка уже возвращалась тайно в Москву из-за благотворительного фонда.

«То, что ей звонили значимые люди, она не раз говорила. Не забывайте, Чулпан возглавляла благотворительный фонд, а это — серьезная организация», — цитирует StarHit высказывание Михаила.

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