75-летний Михаил Шуфутинский пришел на светское мероприятие сильно похудевшим

Певец Михаил Шуфутинский пришел на светское мероприятие сильно похудевшим. Об этом сообщает издание kp.ru.

На днях в Москве состоялся премьерный показ фильма «У людей так бывает». Мероприятие собрало почти всех звезд шоу-бизнеса, в том числе и Шуфутинского. По информации источника, 75-летний артист удивил присутствующих постройневшим видом. За лето исполнитель хита «Третье сентября» похудел почти в два раза. При этом сам артист уверяет, что не прилагал никаких усилий для нынешней формы.

«Раньше вы просто не обращали на меня внимания», — высказался Михаил.

После этого певец все же уточнил: секрет его подтянутой формы заключается в спорте, диете и любви супруги.

«Диета — это именно здоровый образ жизни. И, конечно, любовь», — резюмировал артист.

Напомним, что в 2020 году Михаил женился на танцовщице Светлане Уразовой. Избранница певца младше его на 24 года. Однако разница в возрасте не стала препятствием для их любви.

Ранее мы писали о том, что 23-летний внук Михаила Шуфутинского женился на популярной в Израиле блогерше. Подробности смотрите в этой статье.