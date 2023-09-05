Актриса Чулпан Хаматова осудила Лию Ахеджакову за нежелание покинуть Россию. Об этом сообщает портал POPCAKE со ссылкой на новое интервью знаменитости.

Чулпан гневно высказалась в адрес находящейся в РФ Ахеджаковой. Хаматова не может понять коллегу, которая живет в России, но не одобряет происходящей в ней ситуации. Вот почему она считает, что Ахеджаковой давно пора сменить место проживания.

«Может быть, когда-то придет время и, если мы еще сможем подать друг другу руку и как-то поздороваться, может быть, мы сядем и обсудим», — высказалась артистка.

Ранее Светлана Немоляева раскритиковала поведение уехавшей из РФ Чулпан Хаматовой. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой телеведущая Ольга Орлова сообщила, что не считает Ксению Бородину жестким человеком.