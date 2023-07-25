Звонил и умолял спасти: Киркорову понадобилась срочная помощь врача

Эстрадный певец Филипп Киркоров впервые попал к Тимуру Хайдарову, когда навещал после операции своего звездного друга Даву. Тогда пластический хирург дал поп-королю рекомендации, но артист согласился лечь под нож намного позже. В конце 2022 года он позвонил Хайдарову с мольбой о помощи.

Недавно хирурга Тимура Хайдарова втянули в громкий скандал. Многие бывшие клиенты обвиняют его в некачественной работе. На защиту чести врача встал Филипп Киркоров.

Знакомство Киркорова с Хайдаровым произошло благодаря хип-хоп исполнителю Даве. Филипп приходил навестить приятеля после операции и заодно заглянул в кабинет Тимура на осмотр. Пластический хирург объяснил, что у певца, как и у большинства артистов, в области живота наблюдается расхождение мышц. Но тогда Филипп Бедросович побоялся ложиться под нож.

Через некоторое время Киркоров все же связался со врачом и попросил срочно записать его на операцию.

«Меня надо спасать! Я в зеркало на себя смотреть не могу», – цитирует исполнителя Экспресс газета.

Обследования показали положительные результаты, и вскоре Тимур приступил к преображению певца. Ему ушили мышцы и прорисовали рельеф, но это лишь некоторые этапы работы. Киркорову предстоят еще мелкие манипуляции, а пока он активно посещает косметолога.

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