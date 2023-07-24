«Я напишу правду»: Слава готова рассказать все секреты Киркорова после скандала с хирургом

Певица Слава публично поругалась с коллегой Филиппом Киркоровым, который встал на защиту пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка осталась недовольна результатами очередной подтяжки груди и показала в соцсетях тело в синяках.

После откровенных рассказов Славы в дело вмешался Филипп Киркоров, который тоже воспользовался услугами хирурга. Но поп-король поддержал не коллегу, а Тимура. Он призвал артистку одуматься и перестать пиариться на интимной теме.

«Не понравилось – верни! Давно ли настоящие медицинские претензии люди готовы предавать огласке?» – высказался Киркоров.

Певец отметил, что Хайдаров стал настоящей звездой пластической хирургии, поэтому многих раздражает. Звезда также намекнул на то, что проблемы у Славы появились только из-за того, что она не соблюдала рекомендации и злоупотребляла алкоголем.

Исполнительница не стала молчать. Она пояснила, что уважает «примадонна», как артиста и как человека, но не готова терпеть подобное в свой адрес. Слава готова раскрыть все тайны звезд, если они будут влезать в конфликт.

«Если кто-нибудь из популярных людей будет писать про меня неправду, чтобы оправдать своего друга, я напишу правду про всех людей, особенно звезд! Что они делают за закрытыми дверьми, куда они ходят... <...> Давайте-ка мы просто не будем говорить неправду!» – сказала артистка.

Знаменитость отметила, что соблюдала все рекомендации врача и ждала, когда шрамы на теле исчезнут. Более того она и не экономила на себе, а скидку получила за то, что выступила на юбилее жены доктора.

Ранее мы писали о том, как певица Слава страдает от похмелья и проблем с памятью после вечеринки с Анной Семенович.