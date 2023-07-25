Появились подробности о продаже знаменитой «леопардовой» квартиры Валерия Леонтьева

Директор Валерия Леонтьева отреагировал на новости о продаже «леопардовой» квартиры певца. Напомним, что у артиста есть единственная квартира в Москве, которая находится в Колокольниковом переулке.

О многоуровневом жилье звезды ходило множество слухов. Недавно СМИ начали обсуждать, что знаменитую «леопардовую» квартиру артиста выставили на продажу.

Дело в том, что в одном из агентств недвижимости появились снимки из квартиры, которая очень похожа на собственность Леонтьева. Внимательные поклонники сравнили кадры и поняли, что на этом же фоне певец устраивал фотосессии. Больше всего бросались в глаза необычные драпировки и покрывала.

Оказалось, что ни о какой продаже речи не идет. Журналисты обратились с вопросом к директору знаменитости Борису Чигиреву.

«Я ничего об этом не знаю», — сказал он в беседе с Woman.ru.

Возможно, желающие заполучить выгодную сделку придумали подобный рекламный трюк, чтобы привлечь покупателей. Объявлений о продаже квартиры в Колокольниковом переулке не обнаружено.

Напомним, что Леонтьев давно не живет в России. Он признавался, что из-за популярности не может расслабиться в большом городе. В Сети также ходили слухи о том, что за океаном мужчина занимается своим здоровьем.

Ранее директор Валерия Леонтьева ответил на слухи, что певцу прооперировали глаза и ноги. Борис Чигирев внес некоторую ясность и рассказал о самочувствии музыканта.