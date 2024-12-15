«Звезды совпали так»: Ида Галич впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Ида Галич вышла в свет с новым бойфрендом, посетив одно из светских мероприятий.

Блогерша вместе со своим возлюбленны бизнесменом Олегом Ледвичем стала гостьей предновогоднего гала-концерта «Хрустальная симфония», который был посвящен 210-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова. Мероприятие состоялось в Москве в Большом зале консерватории, где играли классические и оперные песни.

Галич поделилась в личном блоге фотографией, на которой она была запечатлена вместе с возлюбленным во время гала-концерта.

Ида предстала в вечернем облегающем платье черного цвета с прозрачными вставками, а из аксессуаров она выбрала небольшие серебряные серьги и кольцо, которое надела на безымянный палец, волосы были собраны в пучок. Олег же предпочел классический костюм в цвет платья возлюбленной.

«Впервые за долгое время звезды совпали так, что мой не любящий излишнее внимание молодой человек не только сопроводил меня , но и даже позировал. Это победа. Невероятной красоты наряд + счастливые влюбленные глаза = лучший образ», — прокомментировала снимок Галич.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич осудила современную музыку из-за оскорбительных слов.

Также сообщалось, что Елена Север объяснила, почему мужчины уходят из семьи.