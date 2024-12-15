«Различные причины»: Елена Север объяснила, почему мужчины уходят из семьи

Елена Север объяснила, почему мужчины уходят из семьи.

Певица призналась, что не существует одной единственной причины, которая могла бы объяснить решение человека уйти от жены, так как тут все очень индивидуально.

«Это могут быть совершенно различные причины. И, безусловно, есть еще кризис отношений, который не надо забывать. Он практически каждые три года происходит», — поразмышляла артистка.

Кроме того, Север заявила, что иногда можно спасти брак. По словам Елены, для сохранения семьи необходима лишь одна вещь, а именно сильная любовью. Только лишь в этом случае супруги могут прийти к компромиссу, ведь ради друг друга они будут готовы на все.

Также Елена раскрыла свой секрет крепких отношений. Певица призналась, что над улучшением отношений всегда нужна работа, из-за чего очень важно не забывать про труд, так как каждый из партнеров должен вкладываться в то, чтобы любовь не угасала, а семья крепчала. Кроме того, нужно помнить, что партнером нужно дорожить и беречь его.

Певица в браке уже около 30 лет. Она поделилась своим секретом, как сберечь отношения и преодолеть кризисы.

«Для того, чтобы эти отношения сберечь, нужно все равно трудиться, потому что мы все бываем в разном состоянии, в разном настроении. Как мы знаем, сломать очень быстро, склеить — невозможно», — объяснила Север в беседе с Пятым каналом.

Напомним, что сама Елене уже 30 лет находится в браке с продюсером Владимиром Киселевым.

Ранее мы писали о том, что Елена Север рассказала, как себя ведет разлюбивший мужчина.