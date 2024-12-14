«Надо с этим что-то придумать»: Ида Галич осудила современную музыку из-за оскорбительных слов

Ида Галич высказалась о современной музыке, назвав ее бессмысленной.

На гала-ужине «Хрустальная симфония» в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского блогерша не стала скрывать, что он обеспокоена за будущее музыкального творчества из-за моды. По словам Иды, он переживает, когда слышит песни с оскорбительными словами и что ей бы не хотелось, чтобы это потом слушал ее сын Лео.

Галич считает, что нынче Глюкоза пользуется популярностью у молодежи и что слушать ее намного полезнее, чем современных рэперов, которые не знают меры и не стесняются в своих выражениях. Кроме того, такие музыканты часто обращаются к музыке девяностых, чтобы создать новые песни в таком же стиле.

Ида считает, что перепивать старые песни сейчас очень модно, из-за чего ремейки пользуются популярностью. Однако блогерша искренне надеется, что мода на похабные рифмы все же пройдет, а люди начнут обращаться к классической музыке.

«Для молодежи сейчас та же самая Глюкоза из двухтысячных — это как для нас были It's My Life по временному промежутку... Больше популярно в лучшем случае слово "телка". Да мы знаем и другие слова. Я иногда слушаю и думаю: господи, это будет слышать мой сын. Надо с этим что-то придумать...», — пояснила Галич в беседе с Пятым каналом.

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