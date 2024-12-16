Звезды начали мериться: эксперты назвали стоимость новогодней елки Киркорова

Стоимость новогодней ёлки, которую у себя дома установил в преддверии праздников российский исполнитель Филипп Киркоров, составила более миллиона рублей. Об этом 16 декабря сообщил Telegram-канал «Звездач».

Напомним: кадры с тем, что, согласно плану Киркорова, является елкой, появились в Сети 15 декабря. Исполнитель опубликовал их на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На фотографиях, сделанных бывшим мужем Примадонны, дерева как такового не видно — оно всё обмотано и обвешано серебристыми гирляндами и «дождиком», а не ее вершине красуется прозрачный венок. Ни одной игрушки на елке нет — тогда как серебряная субстанция, напротив, распространилась далеко за ее пределы, захватив также лестницу и перила.