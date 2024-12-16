«Я с ними иногда разговариваю»: Филипп Киркоров раскрыл, где хранит старые костюмы

Филипп Киркоров любит удивлять публику экстравагантными костюмами. Для выхода на сцену народный артист подбирает яркие образы, которых у него скопилось приличное количество. Экс-супруг Примадонны признался, что он не выбрасывает наряды, а бережно их хранит.

В эфире «Шоу Воли» показали старый наряд звезды с перьями. Певец сразу же после этого испытал ностальгию, уточнив, что эти образы из его далекого прошлого.

Оказалось, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» хранит старые костюмы в специальных колбах.

«У меня прямо музей, да. В колбах стоят костюмы. Я с ними иногда разговариваю», — признался он.

Киркоров пояснил, что его дом стоит на острове. Недавно в своем саду он организовал площадку для тотемов, которые забрал со съемок фильма «Братья».

Ведущий шоу Павел Воля пошутил, что у артиста есть дом на острове, где стоят костюмы в колбах и оккультное место во дворе.

Напомним, ранее Филипп Киркоров гневно высказался о Насте Ивлеевой из-за ее «голой» вечеринки, в которой принял участие артист. Звезду возмутило, что блогер не извинилась перед ним, и он назвал ее «мерзкой крысой».