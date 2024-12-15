«Некрасиво и страшно»: новогодняя елка Киркорова ужаснула пользователей Сети

Новый год не за горами, и россияне начинают активно готовиться к празднику. С большим удовольствием создают дома атмосферу волшебства и представители шоу-бизнеса. На днях Филипп Киркоров показал в соцсетях свою пушистую красавицу — украшенную елку.

Елку артист приобрел у своего друга и наряжал всей семьей под его руководством — в процессе поучаствовали дети звезды и отец Бедрос Киркоров. Она полностью украшена дождиком и гирляндами так, что само дерево теперь практически не видно. Отметим, что на ней нет новогодних игрушек. На вершине елки находится венок из прозрачных элементов.

Дождиком и гирляндами также украшен задний фон за праздничным деревом.

«Новый год приближается. А, значит, елке быть!», — коротко написал экс-супруг Примадонны, пояснив, что она будет «отзеркаливать» все плохое и негативное.