«Некрасиво и страшно»: новогодняя елка Киркорова ужаснула пользователей Сети
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Новый год не за горами, и россияне начинают активно готовиться к празднику. С большим удовольствием создают дома атмосферу волшебства и представители шоу-бизнеса. На днях Филипп Киркоров показал в соцсетях свою пушистую красавицу — украшенную елку.
Елку артист приобрел у своего друга и наряжал всей семьей под его руководством — в процессе поучаствовали дети звезды и отец Бедрос Киркоров. Она полностью украшена дождиком и гирляндами так, что само дерево теперь практически не видно. Отметим, что на ней нет новогодних игрушек. На вершине елки находится венок из прозрачных элементов.
Дождиком и гирляндами также украшен задний фон за праздничным деревом.
«Новый год приближается. А, значит, елке быть!», — коротко написал экс-супруг Примадонны, пояснив, что она будет «отзеркаливать» все плохое и негативное.
Однако фанаты совсем не оценили творческий подход декоратора певца и поспешили написать гневные комментарии под постом Киркорова.
«Простите, некрасиво и страшно»; «Когда елка зашла не в ту дверь»; «А где елка то?»; «Не нарядили, а накидали»; «Безвкусица»; «О, боже, спаси мои глаза», — написали фанаты знаменитости.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что готов выйти на сцену в костюме Деда Мороза за 12 млн рублей.