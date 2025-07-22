Звезды кино проигнорировали похороны режиссера Юрия Кары в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

22 июля в Большом траурном зале московской Центральной клинической больницы № 1 состоялась церемония прощания с режиссером, умершим в Ялте. Проводить режиссера в последний путь пришли родственники, друзья, коллеги. Однако звезд кино, снимавшихся в фильмах Юрия, не было замечено.

После окончания траурной церемонии гроб с телом Кары погрузили в катафалк. Режиссер обрел покой на Троекуровском кладбище.

Напомним, среди известных работ Кары — «Мастер и Маргарита», «Воры в законе», «Завтра была война».

Режиссер умел в Ялте от инфаркта. При жизни он страдал от проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что жена и дочь Юрия Кары не сдержали слез на прощании с режиссером в Москве. Подробности читайте в этой новости.

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