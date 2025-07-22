Коллега Юрия Кары раскрыл, о чем сожалел режиссер в день смерти

Актер и режиссер Аким Салбиев рассказал, о чем жалел Юрий Кара в день смерти. Его слова передает NEWS.ru.

22 июля состоялось прощание с режиссером Юрием Карой. На траурной церемонии Аким признался, что в день смерти общался с коллегой. По его словам, Кара жалел, что не сможет быть на похоронах Юрия Мороза.

«В день его ухода мы переписывались SMS-ками, он был в Ялте, и он сожалел, что не может быть на похоронах Юры Мороза, нашего однокурсника, и его друга. Они учились в одной школе, с разницей в два класса. И я представляю, как ему было тяжело, и сердце не выдержало», — высказался режиссер.

Напомним, Кара умер 17 июля на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт.

Ранее сообщалось, что перед смертью режиссер Кара дважды отказывался от госпитализации. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что маленькую дочку умершего от рака Юрия Мороза не пустили на похороны режиссера.