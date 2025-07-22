Жена и дочь Юрия Кары не сдержали слез на прощании с режиссером в Москве

Жена и дочь Юрия Кары не сдержали слез на прощании с ним в Москве. Об этом сообщает The Voice.

22 июля в Москве простились с Юрием Карой, умершим в Ялте от инфаркта. На траурной церемонии все внимание было приковано к жене и единственной дочке режиссера. Супруга Юрия прятала лицо под большими солнечными очками. На ней были черные брюки и рубашка. Наследница режиссера также надела очки. Однако, как сообщает источник, аксессуар не скрыл скорбные эмоции женщин. Они едва сдерживали слезы.

После траурной церемонии родственницы Кары отказались от общения с журналистами и сели в машину.

Напомним, Кара проводил свое последнее лето в Ялте, где собирался поправить здоровье. Родные режиссера признаются, что его смерть была неожиданной.

Ранее актер и режиссер Аким Салбиев рассказал, о чем жалел Юрий Кара в день смерти. Аким общался с коллегой незадолго до его кончины. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что перед смертью режиссер Кара дважды отказывался от госпитализации.