Звезду фильма «Прогулка» Павла Баршака жестоко избили в Москве неизвестные

В Москве неизвестные совершили жестокое нападение на актера Павла Баршака. Он знаком зрителю по главной роли в фильме Алексея Учителя «Прогулка», а также проектам «Каменская», «Убойная сила», «Игра» и другим. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, 42-летнего артиста избили в четверг, 6 июля, на Нагорной улице. На данный момент Павел находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь и лечение. Предварительно, в медицинское учреждение он поступил с травмой головы. Нынешнее состояние Баршака не уточняется.

Напомним, что сегодня также стало известно о госпитализации 70-летнего Анатолия Вассермана. Легенда «Своей игры» на протяжении месяца чувствовал себя неважно и, когда выкралась свободная минута, решил сходить в поликлинику. Там ему диагностировали сахарный диабет и настояли на госпитализации.

Кроме того, недавно появилась информация о выписке фигуриста Романа Костомарова. С 10 января он находился в больнице, и врачи боролись за его жизнь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако ему предстоит еще долгая реабилитация. На данный момент у него готовы только протезы нижних конечностей, при этом его руки все еще перебинтованы.