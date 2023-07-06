70-летнего Анатолия Вассермана госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести

В Москве госпитализировали журналиста, политического деятеля и легенду «Своей игры» Анатолия Вассермана. 70-летний участник телевизионных интеллектуальных игр на протяжении месяца страдал из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, Анатолий Александрович обратился в столичную поликлинику и рассказал, что уже долгое время его состояние далеко от идеального. У него постоянно был повышен сахар, из-за чего он испытывал жажду и ощущал сухость во рту.

Московские врачи диагностировали у депутата Госдумы сахарный диабет с осложнениями и направили его на лечение в больницу. На данный момент журналист проходит все необходимые обследования, однако передвигаться по медучреждению ему приходится на кресле-каталке.

Ранее появились подробности госпитализации 90-летнего режиссера Александра Митты. По последним данным, его состояние все еще тяжелое. А также, кроме деменции, у него было обнаружено опасное заболевание – рак почки. Сейчас метастазы уже вызывают осложнения в работе других внутренних органов. Близкие кинематографиста пока ни один из диагнозов не подтвердили, но и не опровергли.